GroenRand vraagt nieuw natuurbeleid: “Voor heel wat soorten is het nu of nooit” emz

26 mei 2020

14u28 1 Kalmthout De natuurorganisatie GroenRand vraagt de Vlaamse regering een grootschalig, overgangsgericht natuurbeleid. Daarnaast wil ze ook dat subsidies besteed worden aan duurzame projecten als landschapsparken, waarvan de verbonden natuurgebieden langs de Antitankgracht een goed voorbeeld zou kunnen zijn.

De biodiversiteit moet volgens GroenRand op landschapsschaal bekeken worden. Natuurgebieden maken deel uit van een ecologisch geheel: een ‘landschap’. Daarbij dienen ook de verbindingen tussen bossen, bosranden, houtkanten en de aansluitende omgeving meegeteld worden. Het ontwikkelen van ‘landschapsbeelden’ en ‘landschapsparken’ haalt natuurgebieden uit hun isolement.

Op die manier streeft GroenRand naar grotere aaneengesloten stukken natuur. Volgens de organisatie betekent hoe groter de afstand tussen twee natuurgebieden is, hoe kleiner de kans bestaat dat planten- en diersoorten uit het ene gebied met hun soortgenoten uit het andere gebied in contact komen. Daardoor verhoogt de kans dat een soort uitsterft.

Drietrapsmodel

Om dat te vermijden, moet er volgens GroenRand een drietrapsmodel ontstaan. De eerste trap zijn de ‘regionale landschappen’. Dat concept bestaat al. Het wil de natuur, het landschap, het erfgoed en de recreatie behouden en brengt zo inwoners en partners samen. Een tweede trap is een ‘landschapspark’. Die gebieden hebben een hogere natuur- en landschapswaarde dan gemiddeld. De bedoeling daarbij is om kleine landschapselementen als bomenrijen of waterlopen te stimuleren. Een derde trap vormen de Nationale Parken. Die landschapsparken zijn echte natuurreservaten. Dat omvat in tegenstelling tot landschapsparken geen landbouw.

Waar GroenRand naar streeft, is een Landschapspark Voorkempen langs de Antitankgracht met een oppervlakte van meer dan 11.000 hectare, waarbinnen ruimte is voor één of meerdere Nationale Parken. Daarvoor zou de Kalmthoutse Heide of de schietvelden bijvoorbeeld een valabele kandidaat zijn.

Geen samenhang in subsidie

Het Antitankgrachtproject dat onder meer een leefgebied zou moeten worden voor de otter, kreeg echter geen subsidies van de Vlaamse overheid. Volgens GroenRand-coördinator Dirk Weyler is de oorzaak daarvoor een gebrek aan samenhang in de subsidiëringsregelingen. Om de natuur te redden meent Weyler echter dat er nood is aan een systeemverandering. “Voor heel wat soorten en ecosystemen is het immers nu of nooit”, beargumenteert hij.

In dat kader ijvert GroenRand voor een ‘klaverbladfinanciering’. Dat houdt in dat verschillende partijen zoals gemeenten, provincies, Vlaanderen, Europa en eventueel privé-instellingen op een structurele wijze proportioneel dragen. De basisfinanciering van verschillende bestuursniveaus wordt gebundeld tot een geheel dat tezamen de coördinatie en de uitvoering mogelijk moet maken. “Een volgehouden duurzaam beheer van het landschap slaagt alleen als de verschillende overheden samenwerken en zich gezamenlijk engageren voor een basisfinanciering”, klinkt het.