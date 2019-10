Griezelen, huiveren en... ook een beetje gezellig samen zijn op Halloweenfeest Toon Verheijen

18 oktober 2019

18u20 0

Een beetje een spannende avond in Basisschool de 4Sprong aan Ganzendries. De leerlingenraad had de voorbije weken de tijd genomen om een heel origineel spektakel uit te werken. De leerlingen, ouders en leerkrachten die het aandurfden vonden het alvast spannend. Ook de griezelverbranding had toch wel heel wat bekijks. En dat belooft voor de komende weken, want Halloween komt alsmaar dichterbij…