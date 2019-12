Gloednieuwe brandtoren op Kalmthoutse Heide: hoger, mooier uitzicht én betere communicatievoorzieningen voor de brandweer Toon Verheijen

13 december 2019

19u36 0 Kalmthout De Kalmthoutse Heide krijgt een gloednieuwe brandtoren. Het huidige exemplaar voldoet niet meer aan alle eisen en is bovendien niet meer hoog genoeg omdat er bomen errond te hoog zijn gegroeid. De torenwachters krijgen er ook een iets meer comfortabele werkplek. De nieuwe uitkijktoren kost in totaal zo’n 475.000 euro. De nieuwe toren zal ook zorgen voor een betere bereikbaarheid van de hulpdiensten in de heide.

De brandtoren aan het Van Ganzenven op de Kalmthoutse Heide wordt in de zomerperiode, wanneer het risico groot is op heidebranden, dagelijks bemand door vrijwilligers die de horizon afturen op zoek naar verontrustende rookpluimen. “De huidige brandtoren heeft al wat jaren op de teller staan en is eigenlijk dringend aan vervanging toe”, zegt burgemeester Lukas Jacobs (CD&V). “Bovendien is de toren ook de laag door de bomen die gegroeid zijn. We zijn al een tijdje bezig met de plannen, maar omdat een eerder technisch model te duur bleek, moesten we op zoek naar nieuwe ontwerpers.” Uiteindelijk werd gekozen voor het ontwerpbureau Nohnik die samen met ingenieursbureau ABT de toren zullen bouwen.”

Beleving

De nieuwe toren wordt 42 meter hoog. Het gaat om een stalen constructie die bestaat uit meerdere driehoeken en verdeeld is zeven segmenten van elke zes meter. “Het staal krijgt een groen-grijze coating met een natuurlijke uitstraling die past in de omgeving. De comfortabele trappen en de verschillende platformen worden in hout opgebouwd. Op een hoogte van 12 meter en 24 meter zijn ruime uitzichtplatformen voorzien. Zowel aan de trappen als voor de uitzichtplatformen zijn hoge, veilige borstweringen voorzien van verticale houten lamellen.” Misschien nog wel het belangrijkste is de zone voor de torenwachters op een hoogte van dertig meter. “Zij krijgen een platform van vijftien vierkante meter met een volledig zicht van 360 graden. Bovenop de unit is plaats voor een technische ruimte en de communicatiemast van Astrid. De mast reikt tot de gewenste hoogte van 42 meter en biedt ook ruimte voor het aansluiten van apparatuur door telecombedrijven.” Telecomoperator Astrid beheert het communicatiesysteem voor de veiligheidsdiensten in ons land. Met de plaatsing van de antenne beschikt de brandweer voortaan over betere communicatiemogelijkheden op de Kalmthoutse heide. Het Agentschap Natuur en Bos zorgt tevens voor informatiepanelen op de toren over het unieke natuurgebied.

Recuperatie

De totale kostprijs voor het project wordt geraamd op 475.000 euro. De kost wordt gedragen door de gemeente, Agentschap Natuur en Bos en het Astrid-communicatienetwerk. Omdat heel wat onderdelen van de toren op voorhand gemaakt kunnen worden, zal de bouwtijd in de heide zelf beperkt blijven. “Er wordt ook gekeken of het materiaal van de bestaande toren hergebruikt kan worden. Voor het maken van de ballustrades en de trappen bekijken we of we hout vanuit de heide kunnen gebruiken. De bouw van de toren start in het najaar van 2020, de volledige realisatie is gepland tegen maart 2021.”