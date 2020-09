Glenn van den Buijs geeft meteen visitekaartje af met Kalmthout: “We misstaan niet in eerste provinciale” Kristof Gabriels

10 september 2020

22u54 0 Kalmthout Kalmthout heeft zijn entree in eerste provinciale niet gemist. Tegen die andere promovendus OG Vorselaar haalden uitblinker Glenn van den Buijs, goed voor drie treffers, en co. meteen verschroeiend uit : 5-1.

Omdat Vorselaar zich enigszins verrassend geplaatst heeft voor de derde ronde van de Beker van België komend weekend werd de competitiematch tegen Kalmthout verschoven naar afgelopen woensdag. “Na een meer dan degelijke voorbereiding had ik wel ergens het gevoel dat we er klaar voor waren, maar dit had ik toch niet verwacht”, aldus de 28-jarige van den Buijs. “Zeker niet omdat we in de voorbereiding vrij moeilijk tot scoren kwamen tegen weliswaar ploegen uit hogere reeksen, maar dat was gisteren (woensdag, red.) absoluut niet het geval. Alles viel in z’n plooi. Vooral in de eerste helft waren we razend efficiënt in de omschakeling. Na de pauze kregen we het wel een stuk lastiger, maar de 4-1 sneed duidelijk de adem af bij Vorselaar.”

Heftig seizoen

Van den Buijs nam drie van de vijf Kalmthoutse treffers voor zijn rekening. “Het is niet alleen heel leuk om zo aan het seizoen te kunnen. Het is ook mijn allereerste hattrick ooit in eerste provinciale. Bij Wuustwezel is me dat bijvoorbeeld nooit gelukt. Al ga ik nu zeker niet zweven. Niemand van de groep trouwens. Laat ons dit eerst maar eens bevestigen, want we zijn er nog lang niet. Het wordt sowieso nog een heftig seizoen.”

Goede mix

Van den Buijs heeft maar één doel met Kalmthout. “Als we erin blijven, is ons seizoen meer dan geslaagd. We hadden tenslotte nu evengoed nog in tweede provinciale kunnen zitten, want door een aantal late verschuivingen in het nationale voetbal weten we pas sinds een dikke maand dat we zouden promoveren. Anderzijds misstaan we met onze accommodatie en kern zeker niet in eerste provinciale. We hebben bijvoorbeeld een prima mix van jong geweld en meer ervaren jongens. Dat is natuurlijk geen garantie op het behoud, maar de klinkende zege tegen Vorselaar is toch op z’n minst hoopgevend. Dan mogen zelfs de cijfers nog een tikkeltje overdreven zijn. Daarom doet het niet minder deugd.”