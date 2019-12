Gilbert Uitdenhouwen krijgt eigen pop-upgalerij in ‘zijn’ Arboretum: “Een beetje mijn tweede thuis” Toon Verheijen

03 december 2019

16u41 2 Kalmthout Gilbert Uitdenhouwen is kind aan huis in het Arboretum en is dan ook maar wat blij dat hij nog tot 22 december zijn eigen ‘pop-upkunstgalerij’ krijgt in de cafetaria van de plantentuin. Alle schilderijen, foto’s en aquarellen zijn gelinkt aan de natuur. En het Arboretum zelf pakt overigens uit met een speciale coniferenroute.

Gilbert is een ‘groene’. Zo noemt hij zichzelf toch. Een groene in de zin van houden van de natuur. “Veertig jaar geleden ben ik begonnen als vrijwilliger in het Arboretum en ben er sindsdien eigenlijk niet meer weggeweest”, lacht Gilbert. “Daarnaast kweek ik ook zelf vlinders, heb ik een ecologische tuin en ik wandel veel. Zo maak ik elke zondagmorgen een ommetje van een paar kilometer om vier pistolets bij de bakker te halen. Onderweg fotografeer ik dan dingen in de natuur. Mijn kijk op de natuur.”

Tweede thuis

Het Arboretum is een beetje de tweede thuis van Gilbert. In de jaren 80 al kwam hij er regelmatig met zijn schildersgroep buiten schilderen. “Maar we zijn allemaal wat ouder geworden en nu schilderen we vooral binnen”, lacht Gilbert. “Maar ik kom hier graag, ja. Ik heb ook aan veel dingen meegewerkt zoals de theaterbank, het tuinpad en de vlindertuin. Dat is dan ook weer allemaal een beetje beroepsmisvorming als leerkracht bouwkunde.”

Pop-up

En de mooiste foto’s maken nu onder meer deel uit van de pop-upkunstgalerij van Gilbert in het Arboretum. Maar daarnaast ook aquarellen, tekeningen, acrylschilderijen, collages en fotografie. Wanneer we met Gilbert afspreken in het Arboretum, heeft hij nog een nieuw schilderij bij. Directeur Bram Rammeloo van het Arboretum komt erbij staan. “Zeg jij het maar Bram. Hoe zou ik het hangen? (Gilbert draait het schilderij twee keer 180 graden om) Ik heb het nog niet gesigneerd. Of misschien moet ik het linksboven en rechtsonder signeren. Dan kan diegene die het koopt nog altijd kiezen hoe het ophangt (lacht).”

De pop-upgalerij van Gilbert is er nog tot 22 december. Elke zondag tussen 10 en 17 uur is de artistieke duizendpoot zelf aanwezig.

Coniferen

Tijdens ons interview met Gilbert komt directeur Bram Rammeloo langs met een boekje, vers van de pers. Over een nieuwe wandeling in het Arboretum: de coniferenroute. “Hij komt weer profiteren om ook iets nieuws te vertellen. En als Bram begint te vertellen, dan is er geen houden meer aan”, grijnst Gilbert. Grappend bedoeld, want het sluit wel een beetje aan bij de expo. Het Arboretum pakt inderdaad uit met een coniferenroute. Coniferen? Iedereen denkt dan spontaan aan hagen of strak getrimde perken. “Maar het is veel meer dan dat en zeker in deze tijd van het jaar halen veel mensen er eentje in huis”, zegt Bram Rammeloo. “Jawel, alle naaldbomen zijn ook coniferen. Wereldwijd zijn er meer dan 600 soorten en in de categorieën grootste, hoogste en oudste leveren de coniferen steevast de recordhouders. Wij hebben hier zelf 29 soorten staan waarvan sommigen tot 150 jaar oud zijn. Omdat ze wintergroen zijn, is dit het meest ideale seizoen om ze te komen bewonderen. De route slaat aan omdat de bezoekers nu ook eens op een andere manier door de tuin worden geleid.”