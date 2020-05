Gezondheidscoach ziet in corona dé kans om je leven te herbekijken: “Durf nee te zeggen tegen vijf barbecues in één weekend” emz

04 mei 2020

17u28 1 Kalmthout Door de coronacrisis hebben talloze mensen de afgelopen zeven weken thuis doorgebracht. Volgens gezondheidscoach Peggy Van Kemseke (43) van PeVita in Kalmthout is dit de ideale periode om je leven te herbekijken vanuit een ander perspectief. Zelf deed ze dat vier jaar geleden toen haar partner uit het leven stapte. “De grond zakte onder mijn voeten weg. Maar het is mogelijk om van een trauma een opportuniteit te maken”, getuigt Peggy.

Reeds op haar achttiende ging Peggy aan de slag bij een havenbedrijf in de haven van Antwerpen. Ze groeide uit tot commercieel manager. “Ik was er trots op dat ik voor een meeting naar Hamburg of Barcelona moest vliegen. Toen vond ik dat echt knap”, vertelt ze.

Dat veranderde toen haar partner in 2016 uit het leven stapte. “Toen ging het licht uit. Met een posttraumatische stressstoornis zat ik een achttal weken thuis. Daarna ging ik weer werken. Ik dacht dat het wel zou gaan. Maar dat was allerminst het geval. Het ging niet meer toen cliënten hun beklag deden over een detail op de offerte.”

Gezondheidscoach

Daarop besloot Peggy een coach voor loopbaanbegeleiding onder de arm te nemen. “Ik leerde onder meer dat communicatie en organisatie mijn sterke punten waren. Ook was ik al lange tijd bezig met gezondheid, voeding en beweging. Zo geef ik vanaf mijn twintigste sessies fitness en aerobics. Uit dat alles kwam dat een opleiding tot gezondheidscoach iets voor mij zou zijn.”

Tijdens het schooljaar 2017-2018 volgde Peggy in Gent een opleiding. Bij het bedrijf waar ze werkte werd ze vanwege medische redenen ontslagen. Toen ze erin slaagde een deeltijdse job te vinden, stampte ze in 2018 als gezondheidscoach in bijberoep haar eigen bedrijfje ‘PeVita’ uit de grond.

Positivisme

Het jaar erop schoolde ze zich via het Agentschap voor Natuur en Bos om tot ‘Coach in de natuur’. Zo kon ze haar sessies als gezondheidscoach van de praktijk naar het bos brengen, meer bepaald de Wolfsheuvel in Kalmthouts deelgemeente Achterbroek. De natuur is volgens haar de uitgelezen omgeving om in te vertoeven met cliënten met stress of een burn-out. “Door het gebrek aan onnatuurlijke prikkels verlaagt de stress automatisch. Daarnaast zorgt de natuur voor metaforen, waardoor een conversatie dieper gaat.”

Aan de hand van een vijf à zeven sessies tracht Peggy haar cliënteel opnieuw energie en nieuwe inzichten te geven. “Het is onmogelijk om datgene wat er rondom je gebeurt te veranderen, maar wel hoe je daar zelf mee omgaat. Alles kan je vanuit een positief standpunt bekijken, hoe moeilijk het ook is. Het leven gaat voort en we moeten er iets van maken. Zelf ben ik het levend bewijs dat je een trauma kan omvormen tot een opportuniteit.”

Helikopterblik

Volgens Peggy veroorzaakt de extra tijd in de coronacrisis dat we meer gaan nadenken. “We krijgen de kans om niet gewoon met de stroom mee te gaan, maar stil te staan bij wat ons energie geeft en of dit wel het leven is dat we willen. De onvoorziene extra tijd biedt ons de mogelijkheid alles met een helikopterblik te bekijken.”

Omdat we zowel op vlak van sport als sociaal contact meer op onszelf aangewezen zijn, geeft dat voor sommigen een bepaalde rust. “Het idee dat iets moét, valt weg. Het zou kunnen dat na het einde van deze crisisperiode de vrees om iets te missen herleeft. Langs de andere kant moeten we eens nee durven zeggen tegen vijf barbecues op één weekend. Want deze periode leert velen dat thuis blijven op een vrijdagavond na een drukke werkweek ook wel eens fijn kan zijn.”

