Gezocht: eigenaars van 47 weesfietsen Toon Verheijen

23 september 2020

08u58 1

Afgelopen maandag zijn de werken gestart aan de fietsenstallingen in de Statielei aan het station van Heide. De voorbije weken deed de NMBS de oproep om alle fietsen die er gestald stonden zeker tijdig weg te halen. Dit werd tijdig aangekondigd via affiches en het bevestigen van labels op de gestalde fietsen. Niet alle fietsen werden opgehaald door hun eigenaars waardoor de gemeente Kalmthout ze heeft verwijderd in samenwerking met de Politiezone Grens. In totaal gaat het over 47 fietsen. Wie zijn fiets mist en denkt dat hij er misschien tussen zit, kan best even telefonisch contact opnemen met de politie in Kalmthout. Weesfietsen die na 3 maanden nog niet zijn opgehaald, worden eigendom van de gemeente en openbaar verkocht.