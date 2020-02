Gezelligheid troef op winterfeest van GO! Basisschool 3D Toon Verheijen

18 februari 2020

13u31 6 Kalmthout GO! Basisschool 3D heeft een hartverwarmend winterfeest georganiseerd.

“Het was een super gezellige avond waarop onze leerlingen en ouders samen kwamen voor een feest geheel in de stijl van valentijn”, klinkt het bij de leerkrachten. “Er werden knuffels uitgedeeld, de leerlingen daagden elkaar uit en zochten uit welke klas de sterkste piñata gemaakt had en de avond sloot af met een heuse kinderdisco. Leerlingen en ouders konden genieten van een liefdespasta uit het vuistje en er waren heel wat liefdestoetjes en drankjes die we samen aten rond een vuurkorf.”