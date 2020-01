Gemeentediensten verlaten vertrouwde ‘chalet’ voor nieuwe tijdelijke locatie Toon Verheijen

15 januari 2020

17u38 0

De eerste stap in het kader van het nieuwe gemeentehuis dat Kalmthout wil bouwen, is gezet. De medewerkers van de diensten cultuur, welzijn, communicatie, jeugd en evenementen hebben hun vertrouwde ‘chalet’ verlaten en zitten voortaan in de pastorij in de Driehoekstraat (naast de bibliotheek). Het gebouw zal ook gebruikt worden door de vrijwillige ambulanciers tijdens de avond- en de weekenduren dat ze van wacht zijn. De chalet zal op korte termijn afgebroken worden. Wanneer de bouwwerken voor het nieuwe gemeentehuis starten, zullen andere gemeentediensten tijdelijk ondergebracht worden in containers.