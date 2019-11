Gemeentearbeiders bouwen eigenhandig nieuw ‘Dodenhuisje’ van vroegere kerkomwalling Heide Toon Verheijen

12 november 2019

20u29 0

De begraafplaats in Heide heeft een nieuw ‘Dodenhuisje’. Het is in de plaats gekomen van het oude en versleten houten exemplaar dat achteraan op de begraafplaats stond. Het huisje dankt zijn naam aan het feit dat het vroeger een uitgebreide functie had voor en tijdens begrafenissen. Nu wordt het vooral gebruikt door begrafenisondernemers voor praktische voorbereidingen en is het ook een opslagplaats voor materiaal van de arbeiders die werken op de begraafplaats. Het unieke is dat de arbeiders van de gemeente het nieuwe Dodenhuisje zelf gebouwd hebben. Ze hebben daarvoor de stenen gebruikt van de vroegere kerkomwalling van Heide.