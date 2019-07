Gemeente wil tegen 2020 ruimtelijk uitvoeringsplan om vast te leggen waar nog appartementen kunnen Toon Verheijen

15 juli 2019

13u57 5 Kalmthout De gemeente Kalmthout wil in 2020 een ruimtelijk uitvoeringsplan klaar hebben dat de krijtlijnen vastlegt voor toekomstige grotere bouwprojecten. Dit najaar zullen in een speciale commissie de voorstellen op tafel gelegd worden. Het countert daarmee de kritiek van Open Vld die de gemeente een gebrek aan visie verwijt.

Projectontwikkelaar Steen Vastgoed blijft volhouden en vraagt voor de derde keer een omgevingsvergunning aan voor een project aan de Missiehuislei. Twee vorige aanvragen kregen telkens een njet. In een nieuwe aanvraag blijven twee woonblokken op het domein van vijf hectare in de woonparkzone behouden, maar is een bouwlaag geschrapt waardoor er nog ‘maar’ 28 appartementen overblijven. De initiatiefnemer plant ook extra groen.

Oppositiepartij Open Vld, dat eerder al liet uitschijnen het project wel genegen te zijn, verwijt het gemeentebestuur een gebrek aan visie. Het wil dat de gemeente eindelijk duidelijkheid schept. Burgemeester Lukas Jacobs (CD&V) countert die kritiek. “Wij zijn al langere tijd bezig met de voorbereidingen van een ruimtelijk uitvoeringsplan”, zegt Jacobs. “Daarmee willen we gebieden afbakenen op ons grondgebied en bepalen welke soorten bouwvormen er kunnen komen in welk gebied. Dat is niet iets dat je op 1-2-3 vastlegt. Daar kruipt tijd in. De bedoeling is in september de eerste voorstellen op tafel te leggen en tegen 2020 een ruimtelijk uitvoeringsplan te hebben dat de spelregels vastlegt.”

De kans lijkt dus klein dat Steen Vastgoed met deze derde aanvraag plots wel een omgevingsvergunning zou bekomen.