Gemeente trekt 300.000 euro uit als extra steun voor lokale handelaars Toon Verheijen

20 maart 2020

16u46 0 Kalmthout De gemeente Kalmthout heeft een pakket van 300.000 euro aan steunmaatregelen klaar voor de ondernemers in de gemeente. Het bestuur hoopt de bedrijven zo wat meer ademruimte te geven.

Door het coronavirus werden heel wat ondernemers verplicht hun winkel of bedrijf tijdelijk sluiten. Met de steunmaatregelen wil het gemeentebestuur hen ondersteunen. “Het doel is om zowel nu als de komende maanden financiële zuurstof aan onze ondernemers te geven en zo onze lokale economie nieuw leven in te blazen”, zegt burgemeester Lukas Jacobs. Een eerste maatregel is een cadeaubon ter waarde van 10 euro voor iedere Kalmthoutenaar, ongeacht de leeftijd. “Die verdelen we in Kalmthout van zodra de getroffen winkels opnieuw open mogen. Met die maatregel pompen we al 190.000 euro in onze lokale economie”, vertelt Lukas Jacobs.

Extra hinderpremie

Naast de cadeaubon voorziet de gemeente ook een premie van 500 euro bovenop de Vlaamse hinderpremie. Ondernemers in Kalmthout die de Vlaamse premie krijgen, mogen van de gemeente Kalmthout daar nog 500 euro bovenop verwachten.Die maatregelen werden een eerste keer besproken in het college van burgemeester en schepenen. Die kwamen er na overleg met de Kalmthoutse ondernemersraad en na enkele algemene voorstellen vanuit de gemeenteraad. De maatregelen worden de komende weken verder uitgewerkt en voorgelegd op de gemeenteraad van eind april.

Alle informatie op één site

De gemeente Kalmthout bundelt ook alle informatie voor en door ondernemers op www.kalmthout.be/steunondernemers. Daar vind je de info over de Vlaamse en federale steunmaatregelen, een overzicht van afhaalmaaltijden in Kalmthout, Kalmthoutse handelaars met een webshop en info over de aankoop van cadeaubons. Handelaars kunnen zich vanaf 20 maart aanmelden via kalmthouthelpt@kalmthout.be.