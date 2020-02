Gemeente start met juridische procedures tegen komst van asielcentrum: “Niet tegen opvang, wel over gevoerde procedure en tegen de geplande locatie” Toon Verheijen

11 februari 2020

11u17 20 Kalmthout Het college van burgemeester en schepenen heeft formeel beslist om een juridische procedure op te starten rond de komst van Het college van burgemeester en schepenen heeft formeel beslist om een juridische procedure op te starten rond de komst van het asielcentrum in Kalmthout . In eerste instantie een procedure voor de kortgedingrechter, maar mogelijk wordt ook de aanbesteding en gunning door Fedasil tegen het licht gehouden bij de Raad van State. “Wij zullen met al onze diensten alles ook nauwgezet in de gaten houden”, klinkt het bij burgemeester Lukas Jacobs (CD&V).

De komst van het asielcentrum in Kalmthout in een aftands gebouw aan de Putsesteenweg viel vorige week in als een bom in de gemeente. Uit zowat alle reacties blijkt het draagvlak bijzonder klein. “Wij hebben maandag op het college dan ook formeel beslist om een raadsman aan te stellen en het dossier juridisch volledig te laten onderzoeken”, zegt burgemeester Lukas Jacobs (CD&V). “Onze mening blijft hetzelfde: het is een aftands gebouw, het is te klein, de onveiligheid van de drukke gewestweg als enige toegangsweg, er is nauwelijks buitenruimte en er is de impact op de omgeving. En wij zijn niet de enige die die mening zijn toegedaan. Alle partijen van Vlaams Belang over N-VA, groen, Open Vld en spa zijn die mening toegedaan. Zelfs de mensen van Gastvrij Kalmthout hebben hun bedenkingen. Dat zegt genoeg over het draagvlak.”

Onderzoek

De gemeente start in eerste instantie een procedure opstarten bij de rechtbank van eerste aanleg in kortgeding. “We willen nagaan in hoeverre de federale overheid in deze haar rol als behoorlijk bestuur neemt en hierin redelijk handelt. Tegelijk laten we ook de aanbesteding en gunning van Fedasil tegen het licht houden. Dat is dan mogelijk bij de Raad van State.”

Geen onderhandelingsmarge

Fedasil zat maandag een eerste keer samen met de gemeente. “En het is duidelijk dat er geen ondehandelingsmarge is”, zegt Jacobs. “Het zal een opvang worden voor 120 asielzoekers, een mengeling tussen gezinnen en alleenstaanden. De firma G4S Care maakt zich sterk dat ze dit volgens alle opgelegde criteria en voorschriften kunnen waarmaken, op een menswaardige manier. Zij hebben daarvoor nog 60 dagen de tijd. Wel, wij zullen dat als gemeente nauwgezet opvolgen. Zij erkenden dat ze ‘verveeld’ zaten met de wel zeer laattijdige communicatie naar de gemeente toe, maar zeggen dat het door de specifieke aanbestedingsprocedure niet mogelijk was.”

Maar zo is er bijvoorbeeld een niet vergunde aanbouw. Dat deel zal dus niet gebruikt mogen worden en daar zullen we ook streng op toezien.” Lukas Jacobs

Werkzaamheden

Ondertussen zijn aannemers volop aan de slag en is er ook asbest aangetroffen in het gebouw dat dus ook nog eerst verwijderd zal moeten worden. “Wij zullen strikt toezien op de werkzaamheden”, zegt Jacobs nog. “Politie, brandweer en bouwdienst zijn ter plaatse geweest en zal de bevindingen toetsen aan voorschriften en procedures nodig voor de organisatie van dergelijke opvang. Voorlopig zijn daar geen onregelmatigheden vastgesteld. Qua vergunning hebben we als gemeente ook niets in de pap te brokken, want het is een vergund gebouw en voor noodopvang moet er geen omgevingsvergunning aangevraagd worden. Maar zo is er bijvoorbeeld een niet vergunde aanbouw. Dat deel zal dus niet gebruikt mogen worden en daar zullen we ook streng op toezien.”

Links en rechts wordt ook gesuggereerd dat de eigenaar van het pand, een Gentse zakenman met Open Vld-signatuur, onder één hoedje zou gespeeld hebben met minister Maggie De Block, maar dat wordt door alle betrokkenen ontkend. Vanavond is er in Heide een betoging gepland van Vlaams Belang waar verschillende kopstukken op aanwezig zullen zijn.