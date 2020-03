Gemeente lanceert platform ‘Kalmthout helpt #samentegencorona’ Toon Verheijen

18 maart 2020

15u37 6 Kalmthout De gemeente Kalmthout lanceert het platform ‘Kalmthout helpt #samentegencorona’. Daarmee bundelt de gemeente alle hulpvragen onder een overkoepelende paraplu. Zowel vrijwilligers als hulpzoekenden kunnen zich aanmelden op het platform.

Het coronavirus zorgt ervoor dat het leven stilvalt in héél Vlaanderen, maar tegelijkertijd zorgt het ook voor heel wat uitdagingen. “En die willen we als gemeentebestuur samen met de inwoners aanpakken”, zegt burgemeester Lukas Jacobs (CD&V). “Als we ergens fier op mogen zijn in Kalmthout, is het de grote solidariteit onder de inwoners. Dat is onze grootste kracht, dus daar zetten we de komende periode sterk op in. Iedereen Wie hulp zoekt of hulp aanbiedt, kan terecht op www.kalmthout.be/kalmthouthelpt. We zullen ook een platform bieden met een overzicht van alle lokale afhaaldiensten en thuisleveringen. We zijn ons bewust van de impact op de honderden lokale winkeliers en ondernemers. Vandaar deze eerste ondersteuning. Andere gemeentelijke maatregelen voor steun, ook aan de verenigingen, zullen de komende dagen verder uitgewerkt worden.”

Vrijwilligers

“Ook vanuit de diensten van het OCMW merken we dat mensen zich spontaan aanbieden als vrijwilliger”, vult Greet Buysen, adjunct-algemeendirecteur aan. De solidariteit is groot, zeker voor ouderen en risicogroepen. Via www.kalmthout.be/kalmthouthelpt wordt gericht hulp gezocht én geboden. Tegelijkertijd behouden we het overzicht zodat we meteen kunnen bijsturen waar nodig.”

Vragen stellen

Mensen die hulp zoeken, kunnen hun vraag stellen via kalmthouthelpt@kalmthout.be of de gemeente contacteren op het nummer 03 620 15 67. Elke hulpvraag wordt bekeken en er worden geschikte vrijwilligers gezocht, uiteraard in alle discretie. Wie zelf de handen uit de mouwen wil steken, kan op de website kiezen uit verschillende soorten vrijwilligerswerk. Dat varieert van boodschappen doen voor ouderen tot de hond uitlaten voor mensen met een verhoogd risico. “Samen sterk, dat kunnen we. Samen sterk, dat doén we gewoon”, besluit burgemeester Jacobs.