Gemeente laat beelden en monumenten reinigen Toon Verheijen

22 juli 2019

14u03 0 Kalmthout De gemeente gaat in de maand augustus beelden en monumenten laten reinigen en restaureren door de firma Levanto.

Het gaat over het Heilig Hart Beeld en oorlogsmonument (kerkomgeving Centrum), Christus Koningbeeld (kerkomgeving Heide) en het monument van de gesneuvelden aan de kerk in Nieuwmoer.

Levanto is een sociale onderneming en maakt gebruik van de nieuwe methodes met als doel de beelden langdurig te beschermen. Erfgoed Voorkempen volgt de werken op voor de gemeente Kalmthout. Later worden nog een aantal andere beelden en monumenten gerestaureerd zoals de dorpspomp aan Kerkeneind en het Christus Koningbeeld en het standbeeld van Jozef Tilborghs in Nieuwmoer.