Gemeente Kalmthout geeft wijken budget van 50.000 euro: inwoners beslissen zelf waarin het geld geïnvesteerd wordt

18 december 2019

19u21 4 Kalmthout De gemeente Kalmthout lanceert op 6 januari het participatietraject ‘Denk mee voor Kalmthout’. Jaarlijks kunnen de vijf wijken van Kalmthout beschikken over een budget van 50.000 euro, voor elke wijk 10.000 euro. Ze kunnen dan zelf voorstellen indienen en stemmen via een digitaal bewonersplatform.

Meer participatie van de burger was zowat voor elke partij in elke gemeente een item bij de gemeenteraadsverkiezingen. In Kalmthout voert CD&V met ‘Denk mee voor Kalmthout’ de daad bij het woord. “Voor onze gemeente is het toch vrij nieuw”, zegt burgemeester Lukas Jacobs. “Mensen worden wel betrokken bij het uitwerken van projecten, maar hier starten ze echt van 0. In principe zijn alle voorstellen welkom. Ze moeten bijdragen tot een sterkere wijk en uiteraard passen binnen de gemeentelijke bevoegdheden. En iedereen kan eraan meewerken, er is dus geen leeftijdsbeperking.”

50.000 euro

Per werkjaar voorziet de gemeente 50.000 euro, dus 300.000 euro voor de volledige legislatuur. “We gaan daarin verder dan andere gemeenten en laten door de stemming de keuze ook helemaal over aan de inwoners zelf. Jong of oud, iedereen kan zo mee nadenken over wat er beter kan in hun onmiddellijke omgeving en ze kunnen mee beslissen over de voorstellen.” Het totaalbudget wordt verdeeld over de vijf Kalmthoutse wijken en over projecten die wijkoverschrijdend zijn.

Digitaal

“Via het digitale platform denkmee.kalmthout.be kan elke inwoner zich registreren en ideeën of concrete voorstellen indienen gedurende drie maanden. Je kan er ook van gedachte wisselen met anderen en zo samenwerken of reageren op voorstellen. Het is via dit platform waar uiteindelijk ook de stemming plaatsvindt. Die stemperiode duurt één maand. Elke bewoner kan dan stemmen op maximaal drie voorstellen van de eigen wijk of wijkoverschrijdende voorstellen. Daarna wordt het budget verdeeld over de weerhouden projecten, rekening houdend met het aantal stemmen. Naast het online gedeelte zijn er ook papieren formulieren om projecten in te dienen én ervoor te stemmen.”

