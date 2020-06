Gemeente en G4S blijven op ramkoers: “Brandweer moet gebouw goedkeuren en buren moeten degelijk geïnformeerd worden anders gaat het niét open”

Kalmthout

Een oorverdovende stilte sinds begin juni. Dat is volgens de gemeente het enige wat ze horen in het dossier van het tijdelijke asielcentrum aan de Putsesteenweg . Na een gesprek begin juni tussen de burgemeester en vertegenwoordigers van G4S is er geen enkele communicatie meer geweest. “We krijgen de indruk dat alles vooral om geld draait. Met de 2,7 miljoen euro op jaarbasis die het Fedasil kost zouden wij het sneller en vooral menselijker kunnen organiseren”, zegt burgemeester Lukas Jacobs (CD&V).