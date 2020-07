Gemeente doet oproep: ga zoveel mogelijk wandelen - ook met buggy en rolstoel - en meld alle knelpunten Toon Verheijen

07 juli 2020

19u15 0 Kalmthout De gemeente Kalmthout doet een oproep om tussen 8 juli en 31 augustus straten en pleinen te testen op hun toegankelijkheid. Deelnemers moeten nagaan of er putten zijn, losse klinkers, gladde hellingen, te hoge opstapjes of andere hindernissen.

Er wordt ook opgeroepen om de wandelingen ook met een buggy of een rolstoel te doen om te zien of er ook voor hen extra hindernissen zijn. Daarna wordt gevraagd een document in te vullen en eventueel ook foto’s bij te voegen. Het formulier kan je ophalen in het gemeentehuis (Kerkeneind 13), de Chapel (Driehoekstraat 25), dienstencentrum De Groten Uitleg (Kerkeneind 20), OCMW Kalmthout (Heuvel 39), Residentie Beukenhof (Heidestatiestraat 32), Spar Achterbroek (Kalmthoutsesteenweg 381) en het Dorpshuis van Nieuwmoer (Nieuwmoer-Dorp 10) of via de website. De ingediende knelpuntwandelingen worden eerst verzameld en nadien door de medewerkers van de dienst openbare werken nagekeken. Waar mogelijk worden deze werken in de werkplanning opgenomen en opgelost van zodra de planning dit toelaat.