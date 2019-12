Gemeente bekijkt haalbaarheid om spoorwegovergangen te ondertunnelen Toon Verheijen

19 december 2019

20u12 1 Kalmthout Open Vld is niet tevreden met het feit dat de gemeente Kalmthout geen budgetten voorziet in het veiliger maken van de stationsomgevingen. Maar CD&V weerlegt de kritiek. “We hebben al gesprekken gehad met Infrabel en voorzien ook een haalbaarheidsstudie”, zegt schepen Jef Van den Bergh (CD&V).

De overwegen aan de stations van Heide en het centrum van Kalmthout zijn drukke overwegen waar meer dan regelmatig naar beneden gaan. Voor het autoverkeer is dat moeilijk op te lossen, maar voor voetgangers en fietsers zijn er mogelijkheden in de vorm van een ondertunneling van het spoor. Dat zou ook ineens het gevaar van spoorlopen wegnemen iets waar in het verleden al meermaals mensen op betrapt werden in zowel Heide als Kalmthout. Open Vld hield woensdag een actie aan de stations. “We pleiten voor dringende verkeersveilige ingrepen in de stationsomgevingen”, zegt Inneke Bosmans (Open Vld). “We betreuren dat er geen budgetten voor voorzien zijn.”

Onderzoek

Schepen Jef Van den Bergh (CD&V) weerlegt de kritiek. “Wij hebben als CD&V veilige spoorwegovergangen ook opgenomen en het stond zelfs in ons beleidsplan”, aldus de schepen. “We hebben onlangs zelfs een eerste keer samengezeten met Infrabel, de beheerder van de spoorwegen. Daar is afgesproken dat we een haalbaarheidsstudie opstarten. Enerzijds om te zien hoeveel ruimte we nodig hebben om alles te realiseren en anderzijds om te zien welk kostenplaatje er aan verbonden is. In april zitten we opnieuw samen. Als het haalbaar blijkt, zullen we ook een studiebureau aanstellen om de plannen te laten uittekenen. En dan kunnen we nog altijd extra budgetten voorzien.”

Moeilijk

Jef Van den Bergh benadrukt wel dat het ondertunnelen van spoorwegovergangen geen eenvoudige ingreep is. “Infrabel staat in principe alleen werken toe wanneer overwegen effectief afgesloten kunnen worden”, aldus de schepen. “En net daarin schuilt de moeilijkheid, want als je de overwegen in Heide en Kalmthout volledig afsluit, dan snijd je ook letterlijk onze gemeente in twee. Als Infrabel niet mee wil betalen, dan kunnen we het als gemeente wel zelf doen, maar dan zal dat nog altijd moeten gebeuren in samenspraak met Infrabel want wettelijk gezien mogen we niet gewoon werken uitvoeren onder een spoor. Een evident en eenvoudig dossier is het dus zeker niet. Het zal zeker nog lange tijd in beslag nemen.”