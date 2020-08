Geen toeristentreintje in Heide dit jaar emz

03 augustus 2020

13u06 1 Kalmthout Het toeristentreintje rijdt door het opflakkerende coronavirus dit jaar niet uit in Kalmthout. Normaal gezien zou het in augustus toeristen vervoeren door Heide.

Zeker in de zomer is de Kalmthoutse Heide een populair oord voor liefhebbers van natuur. Daarom werd de voorbije jaren iedere zondag van augustus een toeristentreintje voorzien die de bezoekers van het station van Heide naar de Kalmthoutse Heide bracht. Door de recente verstrenging van de coronamaatregelen is er beslist het treintje op stal te zetten tot 2021.