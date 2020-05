Géén Straatfeetsen ? Dan maar een Straatfeesten Deluxe Livestream: 6 dj’s spelen elk een uur vanuit Mimuze Toon Verheijen

22 mei 2020

19u41 0 Kalmthout Wanneer de feestvierders niet naar de Straatfeesten kunnen, dan komen de Straatfeesten wel naar de feestvierders. Op zaterdag 30 en zondag 31 mei zullen telkens drie dj’s een uur lang via een livestream de muziek tot in uw kot brengen. Zowel Mimuze als de gemeente Kalmthout verleenden hun medewerking. “We zullen de beleving compleet maken door aan te geven waar iedereen een ‘take-away-fondke’ kan leggen”, knipoogt Luc Pockelé.

Heel wat organisatoren van festivals hielden hun hart al vast bij het steeds langer duren van de coronacrisis en voor iedereen kwamen het dan ook hard aan dat de zomereditie van 2020 geschrapt moest worden. Dat was ook voor de Straatfeesten die normaal tijdens het weekend van 30 en 31 mei zouden plaatsvinden. “Maar daar hebben we iets op gevonden”, lacht medeorganisator Luc Pockelé. “We dachten eerst een mix van wat dj’s online te zetten of een live-set via facebook, maar dan heb je weer het risico dat je er na een half uur wordt afgezwierd. Maar na wat brainstormen besloten we het iets professioneler aan te pakken. Mimuze sprong graag mee op de kar en ook de gemeente Kalmthout heeft zijn medewerking verleend.”

Eigen platform

De komende dagen zullen beetje bij beetje de namen van de dj’s gelost worden. Die zullen dan elk een uur spelen. “We moesten iets doen om de beleving toch een beetje levendig te houden”, zegt Luk Pockelé. “Omdat we nogal een divers publiek hebben, hebben we gekozen voor zes verschillende stijlen. We gaan ze via een eigen streamingplatform tot bij de mensen brengen. We hopen zo om al onze bezoekers toch even te kunnen laten genieten van de muziek van De Straatfeesten, in hun eigen kot. Kwestie van die dans spieren toch wat te onderhouden. En om de sfeer er helemaal een beetje in te houden, zullen we ook wat adressen meegeven waar er een goed fondke gelegd kan worden. Een frietje steken of een laagje humus leggen, je vind het allemaal op www.kalmthout.be/takeaway. De livestream is uiteraard gratis.

Zware klap

“Toen we de knoop moésten doorhakken, kwam het bij elk van de organisatie maar zeker ook de vrijwilligers hard aan. Héél hard. Het is iets waar je vanaf de eerste dag na het afsluiten van de Straatfeesten alweer aan denkt de volgende editie. Maar niet alleen voor ons, de vrijwilligers is het een klap. Denk maar aan al de verenigingen die er een meer dan aardige cent aan overhouden om bij ons te komen helpen.”

Géén publiek

De organisatie van de Straatfeesten Deluxe Livestream benadrukt wel dat er géén bezoekers zijn toegelaten in Mimuze. “De zaak blijft ontoegankelijk voor het publiek”, zegt Luk Pockelé. “We hebben alles nauwgezet overlopen met de veiligheidscoördinator van de gemeente en de politie. We zullen er ook voor zorgen dat alle maatregelen rond Covid-19 gevolgd zullen worden zoals de social distance, het ontsmetten van de dj-booth en andere.”

Webshop

Last but not least pakt de organisatie nog uit met een echte webshop met gadgets als t-shirts, bekers, weerbestendige bierkaartjes en andere spullen. “Vaak horen we dat veel sympathieke bezoekers van ons festival ‘De Straatfeesten een heel jaar willen dragen. Dat zal vanaf dan ook echt kunnen.”

De livestream zal op beide dagen vanaf 20 uur op http://live.straatfeesten.com