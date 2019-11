Geen Lidl, wel 31 appartementen op plaats waar oude bakkerij Van Hooydonck lag: “Project kan buurt nieuw leven inblazen” Toon Verheijen

07 november 2019

16u30 0 Kalmthout Projecontwikkelaar Ren-Art start binnenkort met de realisatie van een gloednieuw woonproject aan de Kapellensteenweg. Op de vroegere site van onder meer bakkerij Van Hooydonck zal een appartementencomplex met 31 appartementen verschijnen. Op dezelfde locatie wilde warenhuisketen Lidl ooit een supermarkt bouwen, maar zij vingen (meermaals) bot.

De site heeft een rijke geschiedenis. In 1966 startte Leo Van Hooydonck er met zijn bakkerij. In de wijde omgeving was hij bekend voor zijn vers brood en gebak. Nadien breidde hij zijn aanbod uit met charcuterie en hij was de eerste in de regio om ook een broodautomaat te plaatsen. Leo hield de bakkerswinkel 34 jaar open. Hij nam eveneens het aanpalende café De Congo over. In 2000 nam de zoon van Leo Van Hooydonck de bakkerij over, totdat 14 jaar later de oven werd stilgelegd en de zaak definitief sloot.

Bakkerij van Hooydonck aan de Kapellensteenweg sloot in de zomer van 2014 de deuren. AKC Automotive, verkoper van auto-onderdelen, kreeg in diezelfde periode te horen dat de huur van hun pand werd stopgezet. De bedoeling was dat de twee panden samen met twee aanpalende woningen zouden gesloopt worden en dat er een supermarkt van Lidl met bijhorende parking in de plaats zou komen. Voor die plannen kwam echter nooit een omgevingsvergunning. Nu is er voor de site toch een nieuwe bestemming gevonden. Er komen 31 appartementen in residentie The Bakery.

De 31 geplande appartementen komen achterin op de site te liggen en zullen afgeschermd worden met het nodige groen. “Zo sluit het perfect aan op de groene bomenrij in de richting van Heide”, zegt Johan De Bruyn van Reno-Art. “De bedoeling is dat de hele site een soort van afgesloten terrein vormt. Er komt een grote centrale tuin in een parkomgeving.” De appartementen, verdeeld over twee gebouwen, tellen twee of drie slaapkamers en zijn zo’n 110 vierkante meter groot. De bewoners zullen ook beschikken over een ondergrondse parking. “Het project biedt de mogelijkheid om een hoek met verouderde huizen uit het straatbeeld weg te nemen. Hierdoor kwam een heel ruim en waardevol terrein vrij op een toplocatie tussen Heide en Kalmthout met een sterk groen karakter, gelegen op de overgang van dorp naar bos. Met dit project willen we de buurt nieuw leven inblazen.”