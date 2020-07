Géén kermissen in Kalmthout en deelgemeenten Toon Verheijen

07 juli 2020

De kermissen in Nieuwmoer, Achterbroek en Kalmthout zijn definitief afgelast. De Nationale Veiligheidsraad had nochtans het licht op groen gezet, maar de gemeente heeft beslist om ze niet te laten plaatsvinden. Voor de kermis in Heide, die traditioneel de derde zondag van september doorgaat, is het nog even afwachten. “Ook voor andere evenementen proberen we als gemeente zo snel mogelijk uitsluitsel te bieden”, zegt burgemeester Lukas Jacobs (CD&V).