Geen driewerf hoera: gemeente weigert derde keer omgevingsvergunning voor omstreden bouwproject Toon Verheijen

15 oktober 2019

19u38 0 Kalmthout De aanvrager van het project Dennendael op de hoek van de Van Dammedreef en de Missiehuislei heeft voor de derde keer op rij nul op rekest gekregen. College van burgemeester en schepenen heeft de omgevingsvergunning opnieuw geweigerd. Het actiecomité Kalmthout Protesteert haalt opnieuw opgelucht adem.

Over het project Dennendael is al heel wat inkt gevloeid, maar ondanks eerdere weigeren deed projectontwikkelaar Steen Vastgoed uit Kapellen afgelopen zomer opnieuw een aanvraag om op de gronden appartementen neer te poten. Het project werd wel enigszins teruggeschroefd, want de blokken zouden nog maar drie in plaats van vier bouwlagen tellen. Het zou in totaal gaan om 28 appartementen. Er werd ook beloofd om op de site een openbaar park van anderhalve hectare te voorzien. De vorige twee aanvragen werden telkens door de gemeente geweigerd omdat ze zelf bezig zijn met het opmaken van een ruimtelijk uitvoeringsplan en ze eerst dat klaar willen hebben vooraleer bouwprojecten af te toetsten aan wat wenselijk is.

Geduld

Tijdens het jongste openbaar onderzoek werden 527 bezwaarschriften ingediend, maar aan de andere kant ook 427 handtekeningen die het project wél genegen waren. Enige kanttekening wel: heel wat bezwaren en handtekeningen voor kwamen van buiten de gemeentegrenzen. Nu blijkt dat de gemeente dus opnieuw géén vergunning verleend. Het besluit van het college van burgemeester en schepenen is duidelijk. “De gemeente werkt volop aan opmaak RUP Woonbos 2 waarin we de goede ruimtelijke ordening voor onder meer dat gebied vastleggen.Daarop heeft de ontwikkelaar opnieuw niet willen wachten. Nochtans wordt op korte termijn de voorschriften verwacht voor de verdere ontwikkeling van het gebied. Die ontwerp-teksten voorzien ook bouwmogelijkheden op het terrein, geclusterd via groepswoningbouw met max. 5 woningen/ha. De teksten voorzien echter geen mogelijkheid van appartementen, maar wel gekoppelde ééngezinswoningen. Het zou dan ook raadzaam zijn geweest moest de ontwikkelaar dit werk even afgewacht hebben. Zo kon er een juridisch sluitend project uitgewerkt worden, gekaderd binnen een globale visie op de goede ruimtelijke ontwikkeling voor het woonparkgebied, met duidelijk krijtlijnen en rechtszekerheid voor de bouwheer/eigenaar.Samengevat : appartementen zijn dus niet wenselijk in het woonpark, waar uitsluitende ééngezinswoningen staan. Bovendien bevat de aanvraag significante afwijkingen ten opzichte van de omzendbrief met bestemming ‘woonparkgebied’, inzake bouwtypologie, ruimtegebruik en schaal.”

Opluchting

Het is de derde keer op rij dat het college de bouwaanvraag afwijst. Tegen de weigering van de tweede bouwaanvraag ging de architect in beroep bij de provincie, maar op 26 juli 2018 weigerde ook de bestendige deputatie een bouwvergunning te verlenen. Hierna tekende de architect beroep aan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, maar die heeft nog geen uitspraak gedaan over deze zaak. “Het is nu afwachten of Steen Vastgoed nv al dan niet in beroep gaat bij de provincie dan wel haar gezond verstand gebruikt om te wachten tot het RUP Woonbos 2 klaar is”, klinkt het bij de tegenstanders. “Kalmthout Protesteert is tevreden dat de bouwvergunning andermaal geweigerd is. Kalmthout Protesteert rekent er daarenboven op dat de natuur in het RUP Woonbos 2-gebied maximaal beschermd wordt en streng afgebakend wordt waar eventueel appartementen kunnen komen en waar zeker niet.”