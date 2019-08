Gedichtenwedstrijd Kalmthoutse Heide gigantisch succes: onder 370 inzendingen zelfs kandidaten uit Noorwegen en Zwitserland Toon Verheijen

23 augustus 2019

Grenspark Kalmthoutse Heide organiseerde een schrijfwedstrijd rond stilte- en natuurbeleving. Daarmee wilde de organisatie aandacht vestigen op de kwaliteiten van het Grenspark Kalmthoutse Heide: de aanwezige natuur en de uitzonderlijke stilte in het gebied. De wedstrijd werd een succes, want er werden niet minder dan 372 gedichten ingediend.

“We zijn heel blij met respons”, zegt Martin Groffen, voorzitter van Grenspark Kalmthoutse Heide. “We hadden niet meteen 370 inzendingen verwacht. De jury zal er een hele kluif aan hebben om uit al deze gedichten tien laureaten en één winnaar te kiezen. Het is op basis van deze respons wel duidelijk dat mensen erg betrokken zijn bij het gebied, bij de rust en de stilte en bij de aanwezige natuur. We willen iedereen die meedeed alvast heel erg bedanken.”

Iets meer dan de helft van de gedichten werd ingediend door Nederlanders. “Verrassend is ook dat niet alleen mensen uit de buurt deelnamen, maar vanuit heel Vlaanderen kwamen reacties. We schrokken er zelfs van dat een aantal inzendingen kwamen uit Spanje, Frankrijk, Zwitserland, Noorwegen en Engeland.” Tijdens de Stiltedag van 27 oktober 2019 kan iedereen deelnemen aan een poëziewandeling waarbij de tien laureaten tentoongesteld worden. Ook de winnaar van deze wedstrijd zal op deze dag bekend gemaakt worden. De Stiltedag is een jaarlijks initiatief van het Grenspark Kalmthoutse Heide, waarbij aandacht gevestigd wordt op het belang van stilte voor mens en natuur. Aan de hand van allerlei activiteiten laten we mensen stilte bewust beleven. Dit jaar kunnen deelnemers proeven van mindful run, stiltewandelingen, yoga sessies, activiteiten voor kinderen.