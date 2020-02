Gedicht over stilte in Kalmthoutse Heide vereeuwigd aan Pluisven Toon Verheijen

19 februari 2020

19u53 0 Kalmthout Het stiltegebied dat de Kalmthouts Heide nu al een tijdje is heeft extra eyecatcher gekregen. Aan het Pluisven werd een gedicht geplaatst in cortenstaal. Het gedicht is van de hand van Riet De Bakker die de poëziewedstrijd wist te winnen.

Grenspark Kalmthoutse Heide organiseerde vorig jaar een schrijfwedstrijd met de bedoeling het 3-sterrengebied extra in de kijk te zetten. Het Pluisven is een van de stilste plekjes in Vlaanderen en tegelijkertijd is het ook een plaats waar toch veel recreanten langskomen. Frank Focketyn (Vlaams acteur) en Jorunn Bauweraerts (zangeres Laïs) zetten zich mee achter het iniatief en gingen een uitdaging op sociale media. ‘Hoe verwoord jij de stilte in het Grenspark Kalmthoutse Heide?’ was de ogenschijnlijk simpele vraag. De vraag heeft de creativiteit bij veel mensen geprikkeld. Op basis van deze uitdaging dienden 372 mensen een gedicht in.

kom, wenkt de stilte



ik wieg je woorden wakker



weeg de zwaarte, leg die



te drogen tegen de scherpe scheuren



onder het uitgedroogde ven – ik wikkel



je in geuren en draag je traag terug



het ruime landschap in Riet De Bakker, schrijfster van het gedicht

Overdonderd

Met bovenstaand gedicht wist Riet De Bakker de schrijfwedstrijd te winnen.“Ik ben nog altijd een beetje overdonderd door deze wedstrijd. Ik had niet verwacht dat ik zou winnen en dat het zou leiden tot een dergelijke permanente aanwezigheid in Grenspark Kalmthoutse Heide. Het gedicht staat erg mooi in het landschap.” Jan Weverbergh van het Grenspark Kalmthoutse Heide is een blij man. “De schrijfwedstrijd in het kader van de Stiltedag vorig jaar was een overweldigend succes. Er waren enorm veel inzendingen en bovendien erg mooie en waardevolle inzendingen. De plaatsing van dit gedicht op één van de stilste plekken van Vlaanderen, met zicht op een prachtig landschap nodigt mensen uit om even de rust van het gebied goed tot zich te laten doordringen.”

Favoriet

Ook burgemeester Lukas Jacobs is trots en zeker omdat iemand uit Kalmthout zelf gewonnen heeft. “Het is dan ook met veel plezier dat we de kosten voor de permanente materialisatie op ons hebben genomen. De plaatsing van het gedicht is ook erg gepast, op het mooiste plekje van Kalmthout waar veel mensen foto’s komen nemen en komen genieten van het landschap.” Jorunn Bauweraerts kan het alleen maar beamen. “In onze maatschappij is het van groot belang dat we stilte koesteren. Met de plaatsing van dit gedicht zetten we dat mooi in de verf. Het was erg leuk om als jurylid op te treden en ook te zien dat mijn favoriet uiteindelijk ook als winnaar uit de bus kwam.”