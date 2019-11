Geboortebos uitgebreid met 181 bomen: november 2018 was ‘topmaand’ met 21 geboortes Toon Verheijen

10 november 2019

Een drukke zondagvoormiddag in het geboortebos in Nieuwmoer, want daar mochten alle kindjes die geboren zijn in 2018 samen met hun (groot)ouders en familie een nieuwe boom komen planten. “Een mooie traditie én goed voor het klimaat”, zegt burgemeester Lukas Jacobs (CD&V). “De meisjes waren in 2018 met het meest. Zij waren met 100 tegenover 81 jongens. Jack (4) was de populairste naam bij de jongens gevolgd door Lewis (3). Bij de meisjes deelden de namen Hanna, Helena, Lena, Louise, Lucie, Sofia en Stella die eer. Die namen werden telkens twee keer gekozen.” Topmaand van het aantal geboortes was de maand november met 21. Er werd één tweeling geboren.