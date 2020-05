G4S reageert verbolgen op berichtgeving gemeente rond asielcentrum: “Achterhaalde informatie” Toon Verheijen

25 mei 2020

17u41 2 Kalmthout G4S betreurt de berichtgeving van de gemeente rond het tijdelijke asielcentrum dat het moet organiseren in opdracht van Fedasil. “We volgen hierbij alle geldende voorschriften en wettelijke kaders, en werken conform de lokale regelgeving, meldingen en vergunningen”, zegt woordvoerder Wim Desloovere van G4S.

De gemeente Kalmthout maakte maandag bekend dat het opnieuw niet eens is met enkele werken die uitgevoerd worden aan het tijdelijke asielcentrum aan de Putsesteenweg. Het haalde scherp uit naar zowel Fedasil, de eigenaar van de site als organisator G4S. Die laatste reageert nu op de aantijgingen door de gemeente. “G4S zal in opdracht van Fedasil instaan voor de specifieke dienstverlening in het opvangcentrum Kalmthout. Hierbij zetten we niet alleen in op een volwaardige, kwaliteitsvolle ondersteuning naar de bewoners. We volgen hierbij alle geldende voorschriften en wettelijke kaders en werken conform de lokale regelgeving, meldingen en vergunningen”, zegt woordvoerder Wim De Sloovere van G4S.

Voorschriften

Volgens G4S worden alle regels gevolgd. “Net als de lokale overheid en de eigenaar van de infrastructuur, staan we er als organisatie op dat de geplande werken steeds verlopen volgens de ruimtelijke voorschriften en brandveiligheid die gelden op het perceel”, gaat De Sloovere verder. “We betreuren de berichtgeving vanuit de gemeente Kalmthout waarin achterhaalde informatie wordt vermeld. De huidige werkzaamheden zijn niet vergunningplichtig, dan wel vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning. Onze plannen uit de ingediende meldingen werden reeds aangepast om tegemoet te komen aan de verzuchtingen van de lokale overheid. De voorziene brandtrap, sanitaire containers en zuiveringstorens werden dan ook uit het dossier gehaald en zullen niet uitgevoerd worden. Essentie is dus dat de plannen die voorwerp waren van de melding bij de gemeente achterhaald zijn.”

Buurtbewoners

G4S heeft naar eigen zeggen oog voor de bezorgdheden van de buurtbewoners, lokale organisaties en overheden. “Vanuit G4S wensen we de komende dagen in nauw overleg met het lokaal bestuur onze aanpak en ondersteuning uitvoerig te verduidelijken. Onze oproep tot samenwerking vindt tot op heden geen gehoor. We herhalen dan ook onze vraag opnieuw naar het lokaal bestuur, reiken hen opnieuw de hand om op een constructieve wijze samen te werken.”