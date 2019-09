FOTOREEKS: duizenden mensen laten zich verwonderen tijdens Super Brut Diesel Meeting ADA

08 september 2019

10u45 0

Wat ooit begon als een grap is uitgegroeid tot een internationale bijeenkomst van 300 ronkende trucks in Nieuwmoer. Het was al de zesde keer dat de Super Brut Diesel Meeting plaatsvond. Bezoekers konden vrachtwagens uit tien verschillende landen bekijken.

De opbrengst gaat naar Chiro Sloepi. Zij zijn nieuwe lokalen aan het bouwen en die kosten al gauw 450.000 euro dus kunnen ze het geld dus goed gebruiken. Al meer dan zestig jaar is de Chiro er actief en telt ongeveer 110 leden. De funderingswerken startte in mei 2019, en als alles naar wens verloopt, kunnen ze de nieuwe lokalen in de lente van 2020 feestelijk openen.