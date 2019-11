Fotokring Kalmthout huldigt leden die opleiding voltooiden Toon Verheijen

04 november 2019

12u01

De Kalmthoutse Fotokring heeft tijdens de voorbije herfstvakantie niet minder dan 800 bezoekers mogen ontvangen voor de tentoonstelling in de gebouwen van Gitok. Een zestigtal leden werkten rond het thema ‘Licht’, anderen stelden tentoon met het thema ‘Milieu’ of maakten een moderne versie van een oud schilderij al dan niet met een knipoog. Bij de fotokring kunnen beginnende fotografen ook een opleiding volgen van drie jaar, Fotografie Anders Gezien (FAG). Dit jaar voltooiden Alfons Schrauwen, Ad Dekkers, Anna Herman, Daisy Vanderstraeten, Willy Vervoort, Elso Bronsema, Eva Van Langenhoven, Griet Raets, Guido Nuyts, Sabine Jansen, Jan Van Overvelt, Josée Voeten, Leo Nelen, Luc Lauwereyssens en Paul Dewickere de opleiding. Zij werden dan ook in de bloemetjes gezet.