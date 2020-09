Fiets nog aan station van Heide geparkeerd? Best weghalen voor 21 september Toon Verheijen

14 september 2020

12u51 0

De NMBS gaat de oude fietsenstallingen aan het station van Heide afbreken en vervangen door nieuwe exemplaren. De werken starten op 21 september en werden ter plaatse ook aangekondigd Sinds begin september labelt de NMBS één keer per week alle fietsen. Fietsen die op 21 september om 10 uur nog in de fietsenstallingen staan, worden verwijderd en overgebracht naar het gemeentemagazijn van Kalmthout. Vaak gaat het om ‘weesfietsen’ die niemand nog ophaalt. In november komt de overkant aan de beurt.