Fedasil wil tijdelijk asielcentrum openen in aftands gebouw: gemeente Kalmthout is ‘not amused’ Toon Verheijen

05 februari 2020

Fedasil heeft plannen om een tijdelijk asielcentrum te openen in een oud aftands gebouw dat grenst aan het domein van school Wilgenduin aan de Putsesteenweg in Kalmthout. Het pand deed vroeger dienst als opleidingscentrum en bestaat enkel uit grote lokalen. De staat van het gebouw is erbarmelijk.

Het is in handen van een Gentse ondernemer. Het zou gaan om een tijdelijke opvang van 120 asielzoekers gedurende een periode van 1,5 jaar. Over twee maanden moet het gebouw klaar zijn. De regering heeft daar vorige week het licht op groen gezet, maar de gemeente Kalmthout was zelf niet op de hoogte. “Wij zijn niet meteen opgezet met de plannen vooral omdat het ook zonder overleg is gebeurd en bovendien vinden wij de locatie niet meteen geschikt”, aldus burgemeester Lukas Jacobs (CD&V).

