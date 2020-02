Fedasil bekijkt gevolgen van stilleggen werken aan tijdelijk asielcentrum: “Nog te vroeg voor conclusies” Toon Verheijen

18 februari 2020

11u29 0 Kalmthout Het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers, Fedasil, weet nog niet of het s Het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers, Fedasil, weet nog niet of het s tilleggen van de werken de timing voor de opening van het tijdelijke asielcentrum in het gedrang zal brengen. “We zijn nog in overleg met de firma G4S Care die de opvang voor ons regelt”, klinkt het.

De komst van het asielcentrum in een oud opleidingscentrum aan de Putsesteenweg in Kalmthout zorgt al enkele weken voor commotie. De gemeente al duidelijk aan dat het de komst niet ziet zitten om verschillende redenen waaronder de locatie, de staat van het gebouw en de manier waarop het beslist. Het kondigde al aan om juridische stappen te zetten en nu heeft het de werken op de site ook laten stilleggen omdat de asbest niet op de juiste wijze verwijderd zou zijn.

Afwachten

De bedoeling was dat vanaf begin april zo’n 120 asielzoekers voor maximaal achttien maanden er onderdak zouden krijgen. Het stilleggen van de werken dreigt nu voor een vertraging te zorgen. “Het is nog te vroeg om daar uitlatingen over te doen”, zegt een woordvoerder van Fedasil. “Het is de firma G4S Care die voor ons de werken uitvoert en het centrum ook zal uitbaten. We bekijken nog wat de gevolgen zijn en hoe we het kunnen oplossen.”