Extra premie tussen 190 en 500 euro voor Kalmthoutse ondernemers Toon Verheijen

01 mei 2020

13u08 2 Kalmthout Kalmthoutse ondernemers die schade lijden door de coronacrisis krijgen bovenop een Vlaamse of federale premie ook nog een premie van de gemeente Kalmthout. Die komt bovenop een reeks andere maatregelen die genomen werden.

De gemeenteraad van Kalmthout keurde een aantal maatregelen goed om Kalmthoutse ondernemers te ondersteunen. “De raad besliste unaniem om in een premie te voorzien als Kalmthoutse ondernemers de Vlaamse hinder- of compensatiepremie krijgen. Die ondernemers kunnen daar van de gemeente Kalmthout dus een extra premie bovenop krijgen”, zegt burgemeester Lukas Jacobs (CD&V)

Hinderpremie

De ondernemers die van Vlaio 4.000 euro krijgen, krijgen van de gemeente nog eens 500 euro en voor diegenen die 2.000 euro krijgen wordt dat 250 euro. Daarnaast is er nog 375 euro voor diegenen die de Vlaamse coronapremie van 3.000 euro krijgen en 190 euro voor diegenen die 1.500 euro krijgen. “De gemeentelijke hinderpremie en de gemeentelijke compensatiepremie zijn éénmalige gemeentelijke premies. Zij kunnen onderling niet gecumuleerd worden”, zegt Jacobs nog. “Om de extra premie van gemeente Kalmthout aan te vragen, kunnen Kalmthoutse ondernemers zowel online als op papier een aanvraag doen. Belangrijk is dat ze kunnen aantonen dat ze de Vlaamse hinderpremie of compensatiepremie ontvangen hebben.”

De premies komen bovenop al eerder genomen steunmaatregelen die ook werden goedgekeurd. “We zijn overigens heel blij dat de meerderheid ook onze voorstellen mee heeft opgenomen”, aldus Jan Van Esbroeck van N-VA.