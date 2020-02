Extra fietsstraat in stationsomgeving Toon Verheijen

17 februari 2020

19u34 0 Kalmthout Tweewielers kunnen in Kalmthout voortaan gebruik maken van een tweede fietsstraat. Na de Leopoldstraat, is er nu ook een fietsstraat ingericht vanaf de overweg in de Frans Raatstraat langs de René Willemestraat en de Warandalei tot aan het perron van het station van Kalmthout. Daar sluit de fietsstraat dan meteen aan op de fietsostrade.

Voor alle duidelijkheid nog eens de regels in een fietsstraat: fietsers zijn er toegelaten, maar ze mogen de fietsers niet voorbijsteken en de snelheid is beperkt tot 30 kilometer per uur. De fietsers mogen de hele breedte van de rijbaan gebruiken in hiun rijrichting. Is dit een eenrichtingsstraat dan is dat de volledige rijbaan. Is het een tweerichtingsstraat dan enkel de volledige breedte van de rijbaan in hun rijrichting.