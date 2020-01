Emil en Mila populairste namen bij de 162 geboortes in 2019 in Kalmthout Toon Verheijen

06 januari 2020

10u03 0 Kalmthout De gemeente Kalmthout telde op 1 januari 2020 exact 18.936 inwoners. Dat zijn er 243 meer dan een jaar eerder.

“Dat is de veruit de grootste stijging van de laatste jaren”, zegt burgemeester Lukas Jacobs (CD&V). “De vrouwen blijven ruim in de meerderheid. Zij zijn met 9.678, tegenover 9.258 mannen. De wijken Centrum, Achterbroek en Heide gaan er het meest op vooruit.”

Er waren in 2019 ook weer meer huwelijken (73). Daarnaast waren er 153 overlijden en 162 geboortes. Emil(e)’ is de populairste naam bij de jongens, want die komt drie keer voor en Mil(l)a is de populairste bij de meisjes (vijf keer).

Van de 10 procent niet-Belgen in Kalmthout, staan de Nederlanders (1.378) bovenaan. De top drie wordt aangevuld met Roemenen (140) en Polen (42). De Britten (30) vielen van het podium. Tien van hen werden Belg vanwege de Brexit.