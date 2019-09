Easywood Festival zet legendarische Nonkel Ney’s Rhytm & Bluesband op het podium Toon Verheijen

17 september 2019

10u33 0 Kalmthout De legendarische bluesband Nonkel Ney’s is een van de topnamen van het stilaan traditionele Easywood Festival aan café De Zoeten Inval. Alle bands op het podium hebben een of andere (duidelijke) linkt met Kalmthout. Het festival bestaat uit twee dagen met op vrijdagavond Easywood Zingt met een optreden van de coverband Casserole Fermer.

Easywood is ondertussen aan de zesde editie toe. Omdat de meezingavond vorig jaar voor de lustrumeditie zo in de smaak viel, doet de organisatie het dit jaar nog eens over. “De start wordt gegeven door het Essense zangkoor Accent dat zowel Nederlandstalige als wereldhits brengt. Daarna is het de beurt aan Casserole Fermer die een thuismatch mogen spelen. DJ Wafels sluit de vrijdagavond af”, klinkt het bij Koen Ven Saet van De Zoete Inval en de leden van The Eggs die het festival mee organiseren.

De hoofdact voor zaterdag wordt Nonkel Ney’s Rhytm & Blues Band. “De gitarist Dirk De Ruysscher is een rasechte Kalmthoutenaar en speelt van in het begin bij deze groep”, zegt Koen Van Saet. “Past dus perfect in het principe van enkel bands met een Kalmthouts link op het podium te zetten. Meer dan 35 jaar al zetten deze klassieke bluesrockers rond Nonkel Ney (René Michiels) overal waar ze spelen de tent in brand met stevige rhythm en blues en ruige rock n’ roll.” Ook bij de andere bands is dat het geval. “Stig Jacobs en Ward Gorissen, oorspronkelijk beiden van Kalmthout, vormen samen Baron. Daarna komt Marabou, een groep rond Kristof Keuppens. Hij verzorgde al vaak de PA bij optredens aan de Zoeten Inval, maar staat nu zelf op het podium. Zanger/gitarist en voormalig wijkagent in Kalmthout, Dave Van Ginderen, speelde al elk jaar op Easywood, maar telkens met een andere band. Deze keer brengt hij zijn vrienden van Dashville mee. Ook Pink Cadillac kreeg het publiek van Easywood al meermaals aan het dansen met hun aanstekelijke rock ’n roll.” The Eggs sluiten het festival af. Buitens peelt ook nog DJ Team Shit en er volgt uiteraard ook nog een afterparty met D-Jens.

De organisatie zorgt ook nog voor kinderanimatie met grime en een springkasteel.