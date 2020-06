Duizenden zeepbelletjes naar de hemel voor Loïc: “Gelukkige verjaardag daarboven, kleine vriend”

Kalmthout

Op verscheidene plaatsen in Kalmthout en omgeving zijn dinsdagavond klokslag 19 uur duizenden zeepbelletjes de lucht in geblazen door jong en oud. Dat gebeurde na een oproep die de ouders van de kleine Loïc hadden gedaan. De pientere baby stierf op 26 mei plots aan een meningokokkenbacterie. Hij was toen 11 maanden oud en zou vandaag zijn eerste verjaardag gevierd hebben. De gymclub Gymka bracht dinsdagavond ook een eerbetoon.