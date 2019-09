Driehonderd trucks nemen deel aan Super Brut Diesel Meeting Toon Verheijen

03 september 2019

10u18 0 Kalmthout Liefhebbers van blinkende en ronkende trucks, moeten dit weekend best afzakken naar Nieuwmoer. Daar komen niet minder dan 300 vrachtwagens samen uit tien verschillende landen. De Super Brut Diesel Meeting vindt voor de zesde keer plaats aan de Magermanse Heide.

De meeting begon zes jaar geleden een beetje als een grap. “Het waren bezoekers aan onze truckdouche die op het idee kwamen”, zegt Chris Delcroix. “Maar ondertussen is het best wel een indrukwekkend evenement geworden. Vorig jaar wisten we zelfs 5.000 bezoekers te strikken. Die krijgen ook wel wat te zien, want we hebben dit jaar niet minder dan driehonderd vrachtwagens uit tien verschillende landen die op zaterdag 7 en zondag 8 september naar ons komen. We hebben er zelfs honderden moeten weigeren omdat we geen plaats meer hebben.”

Het meest indrukwekkende moment om de trucks te komen bezichtigen, is de zaterdagavond. Dan zijn alle lichten aan. De organisatie zorgt ook voor kinderanimatie, foodtrucks en een fuif op zaterdagavond in de feesttent. De inkom is gratis. De opbrengst van Super Brut gaat dit jaar naar chiro Sloepi die nieuwe lokalen aan het bouwen zijn.