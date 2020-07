Drie vrienden organiseren fietsevenementen onder de naam ‘Count Me In’ Toon Verheijen

Drie vrienden. Drie fietsliefhebbers. Dan krijg je de ideale combinatie om op georganiseerde wijze fietsevenementen te organiseren. Michaël, Dieter en Wies sloegen de handen in elkaar en hielden Count Me In boven de doopvont. Op het programma onder meer de Oestermondays, Rondje Biesbosch, Rondje Valkenburg of Rondje Spijkenisse.

De drie vrienden organiseren al teen tijdje wielertochten, maar voortaan willen ze dat organiseren onder dezelfde vlag. “Rondje Spijkenisse, Rondje Biesbosch of Rondje Valkenburg klinkt misschien bij de liefhebbers van wielertoertochten een beetje bekend in de oren”, vertelt Wies Jaspers. “We hebben kwaliteit altijd hoog in het vaandel gedragen. Een leuke en vooral zorgeloze dag voor de deelnemers was het motto. We probeerden de fietsers ook altijd een beetje te verrassen. Zo reden we zelfs voor corona al volgens het concept van waaiers van 20 renners met telkens een wegkapitein. Daarnaast zitten er nog veel leuke concepten en organisaties in de pijplijn.”

Count me in

De drie vrienden willen nu alles wat ze georganiseerder gaan aanpakken en dat is vooral voor Wies geen nieuwe bezigheid. Hij heeft met Sowieso al een sportmarketingbureau. Hij is ook manager voor enkele professionele wielrenners. “Die professionele activiteiten die ik al doe in de fietssector, en de events die ik organiseer in mijn vrije tijd komen nu samen onder de noemer Count Me In. Daarvoor werk ik samen met mijn vennoot Ives Leflot, ondernemer en ook een groot fietsliefhebber. De events zetten we verder met mijn vrienden Michaël Declercq en Dieter Antonissen.”

Coronaproof

“We hebben niet stilgezeten tijdens de Coronaperiode”, gaat Wies verder. “We zagen onze organisaties Rondje Spijkenisse, Rondje Biesbosch en Heuvelo (een lokale wielerwedstrijd in Kalmthout) in rook opgaan. We hebben van de tijd gebruik gemaakt om de lancering van Count Me In voor te bereiden. We zijn ook volop bezig aan de voorbereiding voor ons coronaproof evenement Rondje Biesbosch op zondag 2 augustus.”

Alle info: https://www.countmein.cc/.