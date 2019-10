Domein Diesterweg nu in handen van Kalmthout: goed nieuws voor jeugd Stad Antwerpen sluit erfpachtovereenkomst met gemeente Toon Verheijen

30 september 2019

23u50 7 Kalmthout Kalmthout heeft een akkoord kunnen sluiten met de stad Antwerpen rond het domein Diesterweg. De voormalige openluchtschool komt via een erfpachtregeling in handen van de gemeente Kalmthout. Die betaalt daar jaarlijks 30.000 euro voor aan de stad. “We willen het terrein blijven inzetten als speelruimte voor de jeugd”, zegt schepen Silke Lathouwers.

Het domein Diesterweg is een terrein van 52.000 vierkante meter dat tot 2013 nog gebruikt werd door de stad Antwerpen als openluchtcentrum, maar daarna viel het stil en was het vooral de gemeente Kalmthout dat er nog heel wat activiteiten organiseerde. Vorig jaar geraakte bekend dat de stad het domein liever kwijt dan rijk was en startte het een openbare marktbevraging. De gemeente Kalmthout was enorm geïnteresseerd in het domein omdat het al jaren met succes er onder meer de speelpleinwerking organiseerde. Na intensieve onderhandelingen konden de twee partijen elkaar vinden. “Voor veel kinderen en jongeren nu en in de toekomst is het een opsteker, want we kunnen gebruik blijven maken van het domein door de erfpachtregeling die we hebben kunnen afsluiten”, zeggen burgemeester Lukas Jacobs en schepen Silke Lathouwers (CD&V). “We zijn blij dat wij als gemeente de erfpacht hebben kunnen afsluiten. Het beheer van het terrein komt nu voor een periode van 35 jaar écht in handen van de gemeente. We betalen er jaarlijks 30.000 euro voor. De gemeenteraad in Kalmthout heeft zijn goedkeuring al gegeven. Nu komt het ook nog op de agenda in Antwerpen zelf.”

Bezetting ter bede

De gemeente Kalmthout had eigenlijk al sinds mei 2014 het gebruik en onderhoud van een deel van het domein op zich genomen met een oude overeenkomst. De gemeente zorgde er ook voor sociale controle. “We willen de Diesterweg blijven inzetten als speel- en ontmoetingsruimte voor de jeugd”, zegt schepen Silke Lathouwers. “We gebruikten het vooral als terrein voor de speelpleinwerking. We hebben het succes van onze speelpleinwerking eraan te danken, want de mogelijkheden van het terrein van vijf hectare zijn enorm. En het is niet alleen van belang voor onze speelpleinwerking. Het Kinderfestival, de J-cup, vormingsdagen voor jeugdwerkers van Kalmthout, kunsteducatieprojecten voor lagere scholen, de dag van de G-sport, de scoutsgroep 44ste Sint-Maarten Heide. Ze maken er allemaal gebruik van.”

Onderhoud

Op de site staan ook nog een aantal gebouwen die niét door de gemeente gebruikt worden, maar ook die vallen onder de erfpacht. “We gaan ons nu in eerste instantie richten op de gebouwen die intensief gebruikt worden”, zegt Jacobs. “We gaan enkele verbeteringen aanbrengen en de gebouwen onderhouden, zodat we ze kunnen blijven gebruiken. Voor de linkse en rechtse vleugel van het hoofdgebouw hebben we niet meteen een bestemming, maar dat wil niet zeggen dat ze in de toekomst niet gebruikt kunnen worden. Maar dan zullen we wel rekening moeten houden met de bestemmingsvoorwaarden. Het moet dan te maken hebben met onderwijs, speelpleinen, jeugdwerking , bosklassen, kinderopvang of andere activiteiten die te maken hebben met het jeugdwelzijn.”