Dirk Van Peel (83), vader van N-VA'ster Valerie en stand-up comedian Michael Van Peel overleden

18 januari 2020

17u18 4 Kalmthout Dirk Van Peel, 50 jaar lang een van de drijvende krachten binnen CD&V in Kalmthout en vader van N-VA’ster Valerie Van Peel en comedian Michael Van Peel, is op 83-jarige leeftijd overleden in het UZ in Leuven. Dirk Van Peel was tijdens zijn actieve loopbaan huisarts, maar zette zich ook enorm in voor de plaatselijke politiek. “Een sterke persoonlijkheid, een geëngageerde collega, maar bovenal een fijne en warme mens met een gevoel voor humor, relativeringsvermogen en vol energie. Zo zullen we hem herinneren.”

Dirk Van Peel zette in 1970 zijn eerste stappen in de Kalmthoutse politiek. Hij begon bij lokale partijen : Nieuw Kalmthout (NK) en later de Nieuwe Christen Democraten (NCD). Jaren later trad hij toe tot de CVP, later CD&V. Bij elke verkiezing sinds 1970 geraakt Dirk Van Peel telkens rechtstreeks verkozen, acht gemeenteraadsverkiezingen op een rij. Hij zetelde in meer dan 500 gemeenteraden in Kalmthout. En hij werd ook verkozen in de Antwerpse provincieraad. Twaalf jaar was hij eerste schepen in Kalmthout. Eén legislatuur zat hij ook in de oppositie. “‘Een echte aanrader’, zo zei hij vaak achteraf. Maar hij was toch veel meer de man van het beleid en zat graag mee aan het stuur” zegt burgemeester Lukas Jacobs. “Dirk noemde zich steevast een ‘christendemocraat’. Hij was niet dé overtuigde partijmilitant. Dirk had immers een zeer brede kijk op de wereld en verdedigde sterk het pluralisme in al zijn engagementen. En dat sierde hem.” Het overlijden van hun trouwe partijgenoot valt bij CD&V zwaar. “We hadden eind vorig jaar eigenlijk nog maar net afscheid genomen na zijn allerlaatste vergadering binnen het OCMW”, zegt de lokale partijvoorzitter Jorgo Van Ginneken. “Met de hele groep van het bijzonder comité voor de sociale dienst dronken we samen een glas en keken terug op zijn loopbaan. We praten ook over de toekomst, want Dirk en zijn vrouw zouden binnenkort naar een appartement op het Antwerpse Zuid verhuizen.” In april 2019 verleende de gemeente- en OCMW-raad aan Dirk Van Peel nog de titel van ere-schepen van de gemeente en ere-voorzitter van het OCMW.

Enthousiasme

Ook burgemeester Lukas Jacobs draagt Dirk een warm hart toe. “Ik heb twintig jaar lang met hem samengewerkt”, zegt Jacobs. “Hij was veruit de ancien in de Kalmthoutse politiek. Een volhouder. Met een niets aflatende energie wist hij zich op zijn leeftijd nog sterk te engageren en vooral mee aan de kar te trekken van het lokaal sociaal beleid. Dirk begon als schepen van onder meer ruimtelijke ordening, maar zijn liefde lag ergens anders. Het OCMW was zijn politieke heimat, een beetje los van de dagelijkse werking van het gemeentehuis. Bijna 23 jaar was hij er voorzitter. Sinds 2007 maakt hij in die functie ook weer deel uit van het college. Hij heeft zijn stempel gedrukt. Hij was een standvastig iemand en verdedigde het OCMW met hand en tand. Dat engagement en gedrevenheid maakten van hem iemand uniek. Dat gaat niemand hem nog nadoen. Dirk werkte hard voor zijn idealen vanuit een algemeen belang. Hij koos consequent voor de mensen die steun en hulp nodig hadden.” Iets wat Jorgo Van Ginneken alleen maar kan beamen. “De sociale materie zette hij altijd hoog op de agenda. Met een ongezien enthousiasme verdedigde hij dossiers rond zorg, welzijn en sociaal beleid. Hij was het ook die de vrijwilligers introduceerde binnen het OCMW en maakte van hen onmisbare pijlers.”

Passie

Maar Dirk Van Peel had ook zijn leven buiten de politiek. “Zijn wandelingen met de hond, zijn Harley Davidson, zijn werk als arts en vooral zijn kinderen en kleinkinderen. Daar was hij trots op. Een sterke persoonlijkheid, een geëngageerde collega, maar bovenal een fijne en warme mens met een gevoel voor humor, relativeringsvermogen en vol energie. Zo zullen we hem herinneren.”