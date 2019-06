Diefstallenplaag bij Speelpleinwerking aan Diesterweg is opgelost Toon Verheijen

25 juni 2019

19u19 0 Kalmthout De politiezone Grens heeft een 37-jarige man uit Wuustwezel opgepakt op verdenking van een reeks inbraken op het domein Diesterweg in Kalmthout.

Tussen 22 april en 20 mei werd er drie keer ingebroken in de lokalen van de speelpleinwerking op het domein Diesterweg. De dief ging telkens aan de haal met materiaal van de speelpleinwerking. Door een samenwerking tussen de gemeente Kalmthout en de politie kon er snel een link gelegd worden naar een mogelijke verdachte.

Enkele dagen geleden ging de politie over tot een huiszoeking op vraag van de onderzoeksrechter en konden verschillende gestolen spullen gerecupereerd worden. Na het verhoor van de verdachte duidde hij zelfs nog enkele verstopplaatsen aan in zijn woning waar nog gestolen spullen lagen. De gemeente Kalmthout heeft de gestolen goederen terug in ontvangst kunnen nemen zodat de speelpleinwerking deze zomermaanden vlekkeloos kan doorgaan.

De verdachte werd vrijdag voorgeleid voor de onderzoeksrechter, die zijn aanhouding heeft bevestigd.