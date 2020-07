De warmste vakantieplek van Vlaanderen, met stationschef van Heide-Kalmthout Jan Francken: “Hele wachtzaal van station ademt Suske en Wiske”

Kalmthout

Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is. Wij trokken naar het pittoreske station van Heide in Kalmthout dat net iets specialer is dan andere stations in Vlaanderen. Stripkenner Jan Francken vertelt u het hele verhaal. “Wie naar Heide komt, leert écht het verhaal van Suske en Wiske kennen”, zegt Jan Francken. Andere warme plaatsen in Vlaanderen kan je hier vinden.