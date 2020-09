De Belgische Gele of Wilrijkse Schone? Groentetelers snuisteren tussen 300 rassen op Tomatenfestival Sander Bral

17u13 0 Kalmthout Het Arboretum in Kalmthout neemt afscheid van de zomer met een extra lange en voor het eerst openluchteditie van het jaarlijkse Tomatenfestival. “We zetten de tomaten van eigen bodem in de kijker om het historisch belang van de Belgische tomatentelers opnieuw te benadrukken.”

Het tomatenfestival startte vrijdag en loopt nog tot en met maandag, een extra lang editie dus, om het volk te spreiden en het evenement coronaveilig te houden. Voor het eerst ook verhuisde de tentoonstelling naar buiten in de arboretumtuin waar plaats is om eenrichtingsbezoek te organiseren en sociale afstand te houden. Jammer genoeg betekende dat ook dat er geen proevertjes werden aangeboden dit weekend en ook groepsbezoeken en de traditionele kookdemonstraties werden geschrapt.

Vierhonderd rassen

Dat hield de organisatie niet tegen om het tomatenfestival toch te laten doorgaan. Moestuinliefhebbers konden zich dit weekend in de handen wrijven bij de tomatententoonstelling en de zadenstand uit de eigen zadenbank van het Arboretum. “Vrijwilligers hebben doorheen de jaren een collectie uitgebouwd van ruim vierhonderd tomatenrassen”, zegt conservator-directeur Abraham Rammeloo.

Wilrijkse Schone

“In de loop van de decennia zijn vele rassen hun oorspronkelijke, rijke smaak verloren van zodra ze in het commerciële circuit belandden”, gaat Abraham verder. “Dat tij is stilletjes aan aan het keren. Niet enkel topchefs maar ook consumenten stellen tegenwoordig hoge eisen aan de kwaliteit die op hun bord belandt. Voor de échte tomaatsmaak kies je best Heirlooms, maar uit eigen land hebben we ook de Ancienne Belge, de Belgische Gele en uiteraard de Wilrijkse Schone. Groentetelers en liefhebbers hebben keuze uit driehonderd soorten tomaten.”

Het Arboretum deed voor de samenstelling van de expo zoals steeds beroep op het biobedrijf van Philip Vermeulen en onafhankelijk verdeler Stoffels Tomaten. Het Tomatenfestival houdt maandag zijn laatste dag van 10 tot 17 uur.