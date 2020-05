De ‘Beer van Nieuwmoer’ rijdt 666 kilometer op 22 uren tijd na afgelasten van Cape Epic: “De uitdaging was 647 kilometer op een maand. Ik vond het spannender om op één dag te doen.” Toon Verheijen

10 mei 2020

19u55 0 Kalmthout De ‘Beer van Nieuwmoer’ heeft dit weekend voor een straffe stunt gezorgd. Ben Elst fietste op minder dan 24 uren exact 666 kilometer bij elkaar. Hij deed zijn stunt omdat de mountainbikewedstijd Cape Epic midden maart geannuleerd werd door het coronavirus. “De nacht was zwaar, maar eigenlijk heb ik ervan genoten”, lacht Ben. “En volgend jaar ? Tja, toch nog maar eens proberen de Cape Epic echt te rijden.”



De Cape Epic is een meerdaagse mountainbikewedstrijd in Zuid-Afrika waarbij alles in totaal meer dan 400 kilometer moet afgelegd worden. “Ik had er me zes maanden op voorbereid en het was best wel een intensieve voorbereiding”, vertelt Ben Elst. “Maar anderhalve dag voor de start werd de hele wedstrijd geannuleerd. Het was wel wat, want mijn gezin heeft er zelfs nog enkele dagen vastgezeten. Maar uiteindelijk land je dan terug op Belgische bodem en denk je: tja, heb ik hiervoor maanden afgezien (lacht)?”



Uitdaging

Maar toen kwamen drie bekende mountainbikers op het idee om tussen 10 april en 10 mei voor een goed doel in Zuid-Afrika de totale afstand af te leggen. Frans Claes, Ariane Lüthi en Alice Pirard zetten zich in voor het goede doel en daagden iedereen uit om tegen ten laatste 10 mei middernacht 647 af te leggen. Deelnemers maakten kans op een gesigneerd wielershirt van Mathieu Van der Poel en een week in het Zwitserse Andermatt. Ze riepen hun fans en collega’s op om de Zuid-Afrikaanse liefdadigheidsactie Songo.info te ondersteunen en zo Kayamandi, een gemeenschap vlak bij Stellenbosch, door deze coronavirus-pandemie te helpen. Iedereen met een fiets én wat motivatie kan deelnemen voor een donatie van slechts 20 euro. “Maar die maand vond ik wat lang en toen dacht ik bij mezelf: laat ons dat nu eens op één dag proberen (grijns). Ik haalde ook een beetje de mosterd bij Wielertourclub De Maatjes. Die hadden tijdens deze coronacrisis enkele RAT-etappes uitgestippeld. Etappes die je alleen kon doen en onderweg kwam je elkaar dan wel ergens tegen en kon je toch goeiedag zeggen enzo. Ik heb dan mijn eigen RAT (Ride Alone Together)-ride uitgestippeld om aan mijn minstens 647 kilometer te komen. Het zijn er uiteindelijk 666 geworden, The number of the Beast.”

Huzarenstukje

Zaterdagmiddag om 15 uur startte ‘Den Beer van Nieuwmoer’ aan de kerk om er zondag rond 13 uur weer aan te komen. 666 kilometer dus op zo’n 22 uren of een gemiddelde van 33,5 kilometer per uur. Stevig tempo voor de 45-jarige Ben Elst. “Ik heb wel enorm veel steun gehad”, zegt Ben. “Van mijn gezin en de leden van WTC De Maatjes die delen hebben meegefietst. Leuk ook dat de burgemeester Lukas Jacobs en schepen Jan Oerlemans er bij de aankomst bij waren. Het was best wel overweldigend om aan te komen. En ergens ben ik er wel trots op. Vooral de nacht was wel zwaar. Daar ben ik mezelf toch wel een aantal keren tegengekomen. Maar vooral ook trots omdat ik eigenlijk pas een zevental jaren geleden ben beginnen fietsen. Ik zat toen met een overgewicht en woog 130 kilogram. Na de geboorte van een van de kinderen beslist ik: nu ga ik er iets aan doen. Het is me gelukt. En de Cape Epic ? Tja, die hebben we dan maar op de agenda gezet voor 2021. Ze betalen immers niet terug, maar volgend jaar krijg je een ‘korting’ van 75 procent. Dan rijden we hem dan dus maar.”



