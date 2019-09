Dames van KTC zorgen voor primeur: “Onze allereerste Belgische titel ooit” Toon Verheijen

30 september 2019

De Kalmthoutse Tennisclub (KTC) heeft een primeur te pakken. In de interclubcompetitie werden de dames Belgisch kampioen in de reeks tot 95 punten. Ze wonnen de finale van Lebbeke (Oost-Vlaanderen). Voorzitter Peter Cosyns is enorm fier op ‘zijn’ dames: “Dit is uniek in de geschiedenis van onze club, want we hebben nog nooit een Belgische titel behaald..” Een interclubontmoeting bestaat uit vier enkelwedstrijden en twee dubbelwedstrijden. Afgelopen weekend werden de kampioenen officieel gehuldigd door de club. Ook afgevaardigden van het schepencollege en de sportraad van Kalmthout waren daarbij aanwezig. “Later worden ze ook nog eens in de bloemetjes gezet door Tennis Vlaanderen en krijgen ze de beker. Die geven we een mooi plaatsje in onze club”, besluit Peter Cosyns.