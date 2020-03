Corona: wat doen scholen, horeca en andere diensten vanaf vandaag Ewoud Meeusen Toon Verheijen

13 maart 2020

12u47 26 Kalmthout De drastische maatregelen die de federale overheid donderdagavond heeft genomen, zullen de komende dagen en weken voor heel wat aanpassingen zorgen. Scholen zoeken naar oplossingen voor examens en opvang, horeca-uitbaters en winkeliers zoeken naar oplossingen om de gedwongen (al dan niet gedeeltelijke) sluiting op te volgen. De uitbaters van broodjeszaak Zandwich in Zoersel starten alvast met een drive-in.

Zoersel

Voor horeca-uitbaters is originaliteit aangewezen. Dat heeft ook de broodjeszaak Zandwich op de Zandstraat begrepen. Omdat enkel leveren en afhalen nog toegestaan is, start uitbaatster Yola De Winter met een drive-in. “Je kan hier perfect rond de zaak rijden. De klanten kunnen online bestellen en betalen. Voorlopig komen de meeste mensen het zelf binnen halen, maar als ze kunnen doorgeven wat voor auto ze hebben, zal ik de broodjes op termijn zelf naar buiten brengen. Zo verliezen de klanten ook geen tijd.”

Volgens De Winter zal de coronacrisis wel een impact hebben op het aantal klanten. “Maar we proberen op een inventieve manier met de situatie om te gaan”, besluit de zaakvoerder.

Malle

Café ‘t Vermoeden in Westmalle pakt dan weer uit met een ‘Last Minute Lockdown Party’ op vrijdagavond. Tussen 18 en 24 uur kunnen de stamgasten nog een laatste keer langskomen alvorens het café drie weken de deuren sluit. “We willen iedereen nog een stevig feestje gunnen”, klinkt het.

Het coronavirus heeft ook een impact op Domein de Renesse. De indoor activiteiten worden afgelast én alle gidsbeurten gaan niet door. Dat betekent dat ook ‘Op Stap met Anemoontje’ niet zal plaatsvinden. Het kasteeldomein blijft wel toegankelijk om een frisse neus te halen.

Schoten

Vooral senioren vormen een risicogroep. Daarom besloten de Jongsocialisten Schoten een actie op touw te zetten. Zij bieden hulp aan al wie tot de risicogroep behoort. Ze helpen met dagdagelijkse activiteiten zoals het doen van boodschappen, het ophalen van medicijnen en het uitlaten van huisdieren.

Ook de Schotense verzekeringsmakelaar en bankkantoor Delafaille wil geen risico’s nemen. Tot en met het einde van de paasvakantie werken de diensten met gesloten deuren. “Wij willen fysiek contact zoveel mogelijk vermijden om op een actieve manier bij te dragen aan de strijd tegen het coronavirus”, zegt zaakvoerder Wim Delafaille. De verzekeringsmakelaar en het bankkantoor blijven bereikbaar per mail en telefoon. Voorlopig wordt cash geld niet aanvaard. Voor een opname van cash geld kunnen klanten nog wel terecht aan de geldautomaat.

Scholen

Het Heilig Hart Instituut in Kalmthout zorgt voor noodopvang vanaf maandag. “Een aantal leerkrachten blijft op post”, zegt directeur Marc Vanderzande. “De school blijft dus open, maar de lessen worden geschorst. Het is wel de bedoeling dat er taken worden gegeven. De praktische uitwerking volgt volgende week en er komen nog richtlijnen vanuit het departement. We gaan waarschijnlijk werken via ons digitaal platform Smartschool. De paasexamens worden geannuleerd en achteraf niet ingelopen. Wel zullen er eventueel grote toetsen volgen van de belangrijkste vakken. Buitenlandse reizen zijn ook afgeschaft. Mogelijk ook alle daguitstappen in het derde trimester, maar dat is nog niet definitief beslist.

Basisschool Maria Middelares in Sint-Job-in-’t-Goor: voor kinderen van wie de ouders zelf echt niet in de mogelijkheid zijn om opvang te voorzien, is er een opvangmogelijkheid op school. “Opvang op school is een noodoplossing! Het is belangrijk om het aantal kinderen beperkt te houden”, aldus Filip Van Herck. “De school bekijkt hoe de leerstof verder aangeboden zal worden. Tussentijds geven wij de kinderen van de lagere school wel de mogelijkheid om opdrachten thuis te maken.”