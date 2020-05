Controles in Achterstraat: helft van bestuurders gaat in de fout Toon Verheijen

16 mei 2020

08u45 0 Kalmthout De politiezone Grens is donderdag begonnen met intensieve controles op sluipverkeer in de Achterstraat. Liefst de helft van de bestuurders hield zich niet aan de regels.

Sinds de werken op de Roosendaalsebaan kreunt de kleine straat onder het vele sluipverkeer. Nochtans is de straat enkel toegankelijk voor bestemmingsverkeer, bewoners of bezoekers van bewoners in de straat. De maximumsnelheid is er ook teruggebracht naar 30 kilometer per uur. Sinds de start van de controles zijn er 70 voertuigen gecontroleerd waarvan er maar liefst 37 in overtreding waren. Die bestuurders mogen zich allemaal aan een boete verwachten.