Code oranje voor Kalmthoutse Heide emz

30 maart 2020

11u35 0 Kalmthout Afgelopen zondag is het brandrisico in Antwerpse brandgevoelige gebieden als de Kalmthoutse Heide verhoogd naar code oranje. Vanwege het hoog brandgevaar worden de brandtorens op de Kalmthoutse Heide en het Groot Schietveld iedere dag bemand.

Het Agentschap voor Natuur en Bos en de Vlaamse Gemeenschap zijn overgeschakeld van code geel naar code oranje voor brandgevoelige gebieden. Dat betekent hoog brandgevaar, wat in eerste instantie geldt voor de Kalmthoutse Heide. Maar ook voor de heidegebieden van het Groot Schietveld op grondgebied van Brecht, Brasschaat en Wuustwezel en het Klein Schietveld in Brasschaat, Kapellen en Kalmthout is extra waakzaamheid geboden.